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Украина потребовала от Bloomberg перекрасить карту с Крымом

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Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov
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Посольство Украины в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием внести изменения в опубликованную им карту мира, на которой территориальная принадлежность Крыма не указана.

В диппредставительстве заявили, что журналистика должна быть корректной, призвали агентство исправить карту, а также не играть в агрессивные игры России и пропаганду.

Американское информагентство Bloomberg в одной из статей опубликовало карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

Несмотря на результаты всенародного голосования, Киев и ряд западных стран считают Крым «временно оккупированной территорией». Украинские власти периодически заявляют о желании вернуть полуостров. В ответ на это в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно. Так, президент России Владимир Путин заявлял, что обстоятельств, при которых полуостров вернется под контроль Украины, нет «и не будет никогда».

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