Украина потребовала от Bloomberg перекрасить карту с Крымом

Посольство Украины в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием внести изменения в опубликованную им карту мира, на которой территориальная принадлежность Крыма не указана.

В диппредставительстве заявили, что журналистика должна быть корректной, призвали агентство исправить карту, а также не играть в агрессивные игры России и пропаганду.

Journalism should be correct. Bloomberg @business,don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territory

Please, correct the map, Crimea should be marked in yellow as 🇺🇦 pic.twitter.com/sxIFMB0rrS — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 22, 2018

Американское информагентство Bloomberg в одной из статей опубликовало карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

Несмотря на результаты всенародного голосования, Киев и ряд западных стран считают Крым «временно оккупированной территорией». Украинские власти периодически заявляют о желании вернуть полуостров. В ответ на это в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно. Так, президент России Владимир Путин заявлял, что обстоятельств, при которых полуостров вернется под контроль Украины, нет «и не будет никогда».