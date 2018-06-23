Украина потребовала от Bloomberg перекрасить карту с Крымом
Посольство Украины в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием внести изменения в опубликованную им карту мира, на которой территориальная принадлежность Крыма не указана.
В диппредставительстве заявили, что журналистика должна быть корректной, призвали агентство исправить карту, а также не играть в агрессивные игры России и пропаганду.
Американское информагентство Bloomberg в одной из статей опубликовало карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.
Несмотря на результаты всенародного голосования, Киев и ряд западных стран считают Крым «временно оккупированной территорией». Украинские власти периодически заявляют о желании вернуть полуостров. В ответ на это в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно. Так, президент России Владимир Путин заявлял, что обстоятельств, при которых полуостров вернется под контроль Украины, нет «и не будет никогда».