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Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Украина должна была добровольно отказаться от Крыма еще в 1991 году, поскольку полуостров случайно попал в ее состав. Об этом заявил глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

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Так он прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине из-за «непосильных затрат», которые требуются для полуострова.

«Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Как подчеркивает сенатор, «Кравчук размечтался».

На заявление экс-президента отреагировали и крымские депутаты. Так, зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, заявил, что крымчане никогда не позволят вернуть полуостров в состав Украины.

По поводу ожиданий 84-летнего Кравчука возмутились и россияне. Так, пользователи Twitter призвали Киев раз и навсегда забыть о Крыме и напомнили, что страна превратилась в нищую и ждет очередного транша от МВФ.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число избирателей высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на народное волеизъявление, украинские власти считают Крым своей «временно оккупированной территорией».

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