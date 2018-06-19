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Статистика констатирует вымирание населения Украины

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Численность населения Украины за четыре первых месяца 2018 года сократилась на 85,7 тыс. человек и составила на 1 мая 42,3 млн человек. Такие данные приводит украинский Госстат.

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Число умерших превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 рожденных.

По данным ООН, к 2050 году Украина может превратиться в край стариков и детей, а ее население — сократиться на 18% — до 36 млн человек. По показателю рождаемости страна занимает 172-е место в мире по рейтингу ООН и каждый год лишь теряет позиции, отмечает ТАСС.

Кроме того, Украину захлестнула трудовая миграция. По мнению генерала ВСУ Николая Маломужа, массовый отъезд граждан за рубеж является национальной трагедией  страны. 

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