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Экс-президент Украины понадеялся на отказ России от Крыма

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Россия может добровольно вернуть Крым Украине из-за «непосильных затрат», которые требуются для полуострова. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию», — приводит его слова «Украинская правда». 

Кравчук пояснил, что хотя Россия и построила Крымский мост, сам полуостров требует «колоссальных затрат».

Вместе с тем политик добавил, что его «предсказание» не обязательно должно исполниться быстро, а сама передача полуострова Киеву произойдет в результате международного давления.

Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство местных жителей.

Однако не все украинские политики считают, что Крым должен принадлежать Киеву. Так, глава Закарпатской области Геннадий Москаль признал, что Крым всегда был чужим в составе Украины и выполнял лишь функцию офшорной зоны для «верхов» страны.

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата и вовсе предложил радикальные меры. По его мнению, Киев должен выкопать ров на границе c Крымом и превратить его в остров, поскольку Россия «доминирует в акватории крымских вод».

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