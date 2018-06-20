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Шойгу предостерег от нападения на Крым

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Группировка войск в Крыму позволяет дать гарантированный отпор врагу, который попробует напасть на полуостров. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках выездного заседания коллегии военного ведомства, впервые состоявшегося в Севастополе.

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«На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Её современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику», — цитирует Шойгу «РИА Новости»

Министр назвал Крым «исконно русской территорией» и отметил, что полуостров продолжает играть важную роль в обеспечении военной безопасности страны, пишет НСН.

Шойгу также обратил внимание на активизацию сил НАТО на Юго-Западном направлении. В связи с этим он указал на необходимость повышения боевого потенциала войск, базирующихся в вышеуказанном регионе. 

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

Несмотря на результаты плебисцита, Украина и ряд западных стран считают Крым «временно оккупированной территорией», и Киев заявляет о желании «вернуть» его обратно. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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