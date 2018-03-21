Украинский канал уволил сотрудника за карту Украины без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за показ в эфире карты страны без полуострова Крым, сообщила в среду пресс-служба телеканала в своем Facebook.

Сама передача вышла в эфир 16 марта. Руководство канала заверило, что «исчезновение» Крыма было технической ошибкой.

По итогам служебного расследования выяснилось, что ситуация возникла из-за «некорректного подхода» режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики, а именно — международного стока шаблонов, зарегистрированного в американском Нью-Джерси.

Тем временем на Украине заявили о заговоре из-за появления на ТВ карт без Крыма. По мнению вице-премьера страны Вячеслав Кириленко, подобные инциденты накануне президентских выборов в РФ являются «чьей-то целенаправленной работой».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее число проголосовавших поддержало это решение. Киев с результатами плебисцита не согласился и по-прежнему считает Крым своей территорией. В Москве, однако, настаивают, что референдум и последующая процедура присоединения полуострова проходили в соответствии с нормами международного права.