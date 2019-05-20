Зеленский по-русски обратился к жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации в Верховной раде заявил, что нет «правильных или неправильных» украинцев, и призвал всех к единству. Церемония проходит в понедельник, 20 мая, прямую трансляцию из Киева ведет РБК.

«От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе — мы все украинцы и мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильные», — сказал Зеленский, выступая с трибуны рады.

Высказался политик и о жителях неподконтрольных Киеву территорий — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Перейдя на русский язык, он заявил, что вместе с Донбассом были утрачены и люди, и теперь нужно «возвращать их сознание».

По словам президента, за прошедшие пять лет киевская власть не сделала ничего, чтобы в ДНР и ЛНР чувствовали себя украинцами, и сегодня они не понимают украинский язык. На русском он обратился к жителям Донбасса, подчеркнув, что они не чужие для Украины.

Также глава государства обратился ко всем украинцам в мире, которых, по его данным, около 65 млн.

«Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство», — подытожил он.

Церемония инаугурации началась на 10:00 в сессионном заде рады. Там запланировано торжественное заседание парламента с избранным президентом, где он принесет присягу на верность гражданам страны.

Потом Зеленский вместе с супругой до 11:50 будет встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.