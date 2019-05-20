Зеленский пообещал завершить конфликт на востоке Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации в Верховной раде назвал прекращение огня в Донбассе первоочередной задачей страны. Церемония проходит в понедельник, 20 мая, прямую трансляцию из Киева ведет РБК.

«Не мы начали эту войну, но мы закончим», — заявил глава государства.

Так, первым шагом к началу диалога о прекращении конфликта на юго-востоке страны станет возвращение украинских пленных, сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что говорить о возвращении потерянных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской области «не совсем корректно», потому что «невозможно потерять то, что и так наше по праву».

«Для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё, и я точно не буду принимать слабые решения», — сказал президент.

Он добавил, что готов терять свою популярность, рейтинг и при необходимости потерять должность, чтобы наступил мир.

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.

Церемония инаугурации началась на 10:00 в сессионном заде рады. Там запланировано торжественное заседание парламента с избранным президентом, где он принесет присягу на верность гражданам страны.

Потом Зеленский вместе с супругой до 11:50 будет встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.