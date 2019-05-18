Зеленский хочет начать переговоры с Россией по Донбассу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией в рамках «нормандского формата» по вопросу Донбасса. Об этом 17 мая сообщил член штаба нового украинского лидера Руслан Стефанчук.

«Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры. Эти переговоры также ведутся в границах «нормандского формата» (Украина, РФ, Германия, Франция. — Ред.). И тут мы, естественно, будем говорить. Потому что для того, чтобы о чем-то договориться, нужно начать говорить», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее Стефанчук заявлял, что переговоры с Россией станут для Зеленского приоритетными, а сам украинский лидер назвал вопросы, которые поднимет на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кремле после этого отметили, что Москва открыта к диалогу, но не в обрамлении провокаций и диверсий, пишет «РИА Новости».

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. РФ неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.