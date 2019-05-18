Прямой эфир

Зеленский хочет начать переговоры с Россией по Донбассу

0
Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией в рамках «нормандского формата» по вопросу Донбасса. Об этом 17 мая сообщил член штаба нового украинского лидера Руслан Стефанчук.

Кривой рок: сулит ли приход Зеленского Украине мир
И возможно ли теперь потепление в отношениях Москвы и Киева

«Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры. Эти переговоры также ведутся в границах «нормандского формата» (Украина, РФ, Германия, Франция. — Ред.). И тут мы, естественно, будем говорить. Потому что для того, чтобы о чем-то договориться, нужно начать говорить», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее Стефанчук заявлял, что переговоры с Россией станут для Зеленского приоритетными, а сам украинский лидер назвал вопросы, которые поднимет на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кремле после этого отметили, что Москва открыта к диалогу, но не в обрамлении провокаций и диверсий, пишет «РИА Новости».

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. РФ неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде предложили оценить политику Порошенко на Донбассе в ООН
Зеленский опубликовал «послание мира» к жителям Крыма и Донбасса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017