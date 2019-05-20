Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Об этом он объявил в своей речи после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.

Глава государства отметил, что депутаты сами назначили мероприятие на рабочий день, и, по его словам, он видит в этом плюс, так как вступление в должность продолжится не вечеринками, а работой. «Поэтому я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — сказал Зеленский. По его мнению, это позволит депутатам заработать себе баллы к досрочным парламентским выборам.

После этого президент объявил: «Я распускаю Верховную раду VIII созыва. Слава Украине!»

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Также Зеленский обратился к проживающим за границей украинцам, отметив, что их ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Это первый случай в современной истории страны, когда президент приносит присягу в будний день.

19 мая была опубликована программа торжественных мероприятий по случаю вступления Зеленского в должность главы государства. После торжественного заседания рады президент до 11:50 будет вместе с супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.