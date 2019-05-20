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Глава СБУ Грицак и его заместители подали в отставку

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал рапорт об отставке. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СБУ. По данным агентства, вместе с Грицаком свои должности покинули и его заместители.

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Сам Грицак также анонсировал свою отставку в Facebook.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», — написал он.

Грицак добавил, что действующий состав ведомства будет продолжать работу, пока президент страны Владимир Зеленский и Верховная рада не назначат нового главу СБУ.

17 мая стало известно, что в отставку подал первый замглавы СБУ Павел Демчина.

В тот же день Александр Турчинов подал заявление об увольнении с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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