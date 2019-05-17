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Первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Демчина подал в отставку. Об этом сообщил 17 мая советник главы ведомства Ярослав Антоняк на своей странице в Facebook.

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«Первый заместитель председателя СБ Украины генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Печально, когда достойные отходят от руководства государством в такое трудное для Украины время», — написал Антоняк.

Также принял решение покинуть свой пост и советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

«Побуду в тренде. Тем более что такая достойная компания», — цитирует «РИА Новости» политика.

Ранее 17 мая в отставку подали также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов и министр иностранных дел страны Павел Климкин.

За последние дни об уходе с должностей заявил ряд украинских политиков из числа сторонников Порошенко. Также с постов решили уйти представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.

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