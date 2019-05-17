Депутаты заблокировали возможность роспуска рады

Украинская партия «Народный фронт» покидает парламентскую коалицию. Такое решение депутаты фракции приняли единогласно, передает Strana.Ua.

Фракция таким образом спровоцировала распад коалиции и блокировала возможность роспуска парламента, уточняет издание. После ее выхода из коалиции рада получает 30 дней на формирование новой. Глава государства формально может распустить ее только после этого, однако роспуск возможен не более чем за полгода до плановых выборов, назначенных на 27 ноября — то есть до 27 мая.

Спикер парламента Андрей Порубий также объявил о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций «Европейская Украина», передает ТАСС.

17 мая Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новый глава государства инициирует роспуск рады, но «готов помочь напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

16 мая рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.