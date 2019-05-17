У Зеленского и Верховной рады возникли первые разногласия

Разногласия между сторонниками и противниками избранного президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде привели к первому конфликту из-за даты инаугурации. Об этой эпопее рассказали «Известия».

Почти месяц понадобился депутатам украинского парламента, чтобы согласовать дату инаугурации Зеленского. Торжественная церемония состоится 20 мая, в понедельник, тогда как тот настаивал на воскресенье, 19 мая.

Сторонники избранного президента считают, что он теперь должен разогнать действующий парламент и назначить досрочные выборы.

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Операция «инаугурация»: когда Зеленский сменит Порошенко