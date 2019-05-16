В Совфеде предсказали первые шаги Зеленского на посту президента

Первые шаги избранного президента Украины Владимира Зеленского коснутся кадровых вопросов, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее в четверг, 16 мая, Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. Также парламентарии рассматривали даты 17 мая, 26 мая и 28 мая.

«Первые главные шаги Зеленского будут касаться кадровых перестановок. Всё, что входит в сферу его полномочий и что он может делать самостоятельно, без согласования», — сказал сенатор Цеков.

Традиционно в первую очередь речь идет о руководителе администрации президента. При желании президент сможет единолично заменить секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и и.о. руководителя Службы внешней разведки Андрея Алексеенко.

Однако заменить министра обороны Степана Полторака новый президент не сможет, это исключительное полномочие Верховной рады, сообщает «Би-би-си Украина».

Чтобы увидеть политику Зеленского в отношении жителей Донбасса, предстоит дождаться конкретных шагов, отметил сенатор Цеков.

«Пока же мы слышим только призывы дружить. С его стороны должны быть конкретные действия и диалог не только через Минскую группу, а прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР», — заключил собеседник издания.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко. По законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня.

Однако Верховная рада долго не назначала дату церемонии и отвергла все предложения Зеленского. Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.

СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что действующий президент Украины Петр Порошенко просто цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий.