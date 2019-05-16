Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского

Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая. Решение было принято на заседании в четверг, 16 мая.

Решение поддержали 315 парламентариев, то есть конституционное большинство. Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. Также парламентарии рассматривали даты 17 мая, 26 мая и 28 мая, отмечает «Страна.ua».

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае. По законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня.

Однако Верховная рада долго не назначала дату церемонии и отвергла все предложения Зеленского. Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.

СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что действующий президент Украины Петр Порошенко просто цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий.