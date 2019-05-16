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Страны G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Представители стран «большой семерки» (G7) призвали действующего президента Украины Петра Порошенко передать власть новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Об сообщается в Twitter послов G7.

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Ранее состоялась встреча Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза.

«Послы G7 встретились с президентом Порошенко и обсудили достигнутый за время его президентства прогресс, а также призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению администрации Порошенко, он поблагодарил дипломатов за поддержку и особое внимание во время встречи уделил вопросу санкций против Москвы.

30 апреля ЦИК Украины официально объявила о победе Зеленского на президентских выборах. Согласно украинскому законодательству, в течение 30 дней с этого дня должна состояться инаугурация нового главы государства.

Однако Верховная рада до сих пор не назначила дату церемонии и отвергла все предложения Зеленского.

Кроме того, был уволен глава конституционного суда, который по закону проводит инаугурацию.

СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что Порошенко просто цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий.

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