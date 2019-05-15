Порошенко подписал закон об украинском языке

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 15 мая, подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пишет ТАСС.

Документ закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Законопроект был принят Верховной радой на пленарном заседании 25 апреля.

Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Предполагается, что следить за его применением будут так называемые языковые инспекторы, которые смогут, в частности, присутствовать на заседаниях в госорганах и назначать размеры штрафов за нарушения.

В свою очередь, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать вводимые языковые изменения после вступления в должность.

Киев неоднократно критиковали за притеснение нацменьшинств. В ответ на это сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что обратится в суд в случае принятия закона. По его словам, документ направлен на запрет русского языка и нарушает права людей.