Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»

Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.

По его словам, «если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», передает «Газета.ру».

В эфире телеканала ZIK Юраш также добавил, что в процессе украинизации силовые методы могут его значительно замедлить, остановить или развернуть в обратном направлении.

Сам Зеленский ранее заявил, что последствия «сложно спрогнозировать», и обещал после вступления в должность провести «тщательный анализ» на предмет соответствия Конституции Украины.

25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Действующий президент Украины Петр Порошенко указал, что подпишет закон сразу после поступления документа из парламента.

Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Кроме того, попытки введения на Украине официального многоязычия будут признаваться «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».

Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы», которые в случае выявления нарушений смогут назначать штрафы.