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Рада рассмотрит вопрос о дате инаугурации Зеленского 16 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада рассмотрит вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарном заседании 16 мая. Об этом в среду, 15 мая, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, 15 мая должно состояться заседание комитета по вопросам регламентной политики рады, на котором рассмотрят постановления о дате инаугурации.

«Я надеюсь, сегодня будет комитет, и мы будем рассматривать вопросы по инаугурации первыми», — приводит его слова издание «Гордон».

Парубий отметил, что 16 мая можно будет приступить к голосованию по дате инаугурации.

14 мая рада зарегистрировала постановления о проведении инаугурации Зеленского 17, 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.

По законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением. Сам Зеленский настаивает на 19 мая.

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