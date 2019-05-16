Прямой эфир
Сюжет:

Зеленский рассказал о своих методах отбора кандидатов на госдолжности

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подключил к процедуре подбора кандидатов на госдолжности международные HR-агентства, сообщила пресс-служба его команды.

Кривой рок: сулит ли приход Зеленского Украине мир
И возможно ли теперь потепление в отношениях Москвы и Киева

Согласно заявлению нового украинского президента, он хочет найти талантливых людей и лучших специалистов, которые бы разделяли взгляды его команды.

На встрече с представителями HR-агентств Зеленский отметил, что будущие чиновники должны быть профессиональны, знать свой регион, обладать авторитетом в местных общинах и опытом управления, а также иметь хорошую репутацию.

На должности руководителей администраций областей команда президента уже подобрала несколько кандидатур.

«Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», — подчеркнул Зеленский.

30 апреля ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Инаугурация нового главы государства назначена на 20 мая.

Ранее сообщалось, что Зеленский в соцсетях объявил конкурс на должность своего советника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцы определили для Зеленского главные задачи
В Совфеде предсказали первые шаги Зеленского на посту президента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017