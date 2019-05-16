Зеленский рассказал о своих методах отбора кандидатов на госдолжности

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подключил к процедуре подбора кандидатов на госдолжности международные HR-агентства, сообщила пресс-служба его команды.

Согласно заявлению нового украинского президента, он хочет найти талантливых людей и лучших специалистов, которые бы разделяли взгляды его команды.

На встрече с представителями HR-агентств Зеленский отметил, что будущие чиновники должны быть профессиональны, знать свой регион, обладать авторитетом в местных общинах и опытом управления, а также иметь хорошую репутацию.

На должности руководителей администраций областей команда президента уже подобрала несколько кандидатур.

«Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», — подчеркнул Зеленский.

30 апреля ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Инаугурация нового главы государства назначена на 20 мая.

Ранее сообщалось, что Зеленский в соцсетях объявил конкурс на должность своего советника.