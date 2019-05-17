Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

После вступления в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

«Естественно, будет инициировать, но готов помочь напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», — сказал Разумков.

По его словам, речь идет об изменениях в Избирательном кодексе и о законопроектах о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента.

Разумков и ранее отмечал, что поводы для роспуска рады у президента найдутся. Например, парламент можно распустить из-за отсутствия коалиции, что является нарушением законодательства.

При этом советник Зеленского подчеркивал, что провести досрочные парламентские выборы, по закону, будет нельзя после 27 мая, так как раду этого созыва не могут распустить за полгода до истечения срока пятилетних полномочий.

На этом фоне он обвинял ЦИК Украины в затягивании с объявлением результатов президентских выборов, а раду — в нерасторопности с назначением даты инаугурации.

Согласно законодательству Украины, рада может быть распущена на трех основаниях: отсутствие коалиции в парламенте, отсутствие заседаний три месяца и неспособность депутатов сформировать правительство.

16 мая рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.