Представитель Порошенко в Верховной раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.

«Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия», — цитирует слова Луценко пресс-служба действующего главы государства.

Она также объявила о намерении отчитаться о своей работе и «дать советы» Зеленскому. В том числе Луценко намерена рассказать будущему лидеру, «как не воевать, а конструктивно работать с парламентом», передает телеканал NewsOne.

17 мая советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады, а 6 мая глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность нового президента Украины. Лично Зеленский, по законам страны, сможет повлиять только на назначения министров иностранных дел и обороны. Предполагается, что правительство во главе с Владимиром Гройсманом продолжит работать до избрания нового состава Верховной рады, которое состоится осенью.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. В результате голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур, а 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%.