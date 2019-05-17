Венгрия потребует от Зеленского защитить языки нацменьшинств

Венгрия надеется, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского резонансный закон о государственном языке, нарушающий права нацменьшинств в стране, будет пересмотрен. Об этом «Известиям» заявили в МИД Венгрии.

Венгрия, которая, как и Россия, с самого начала активно выступала против данного акта, считает закон дискриминацией меньшинств.

«Языковая тема будет ключевой на первых переговорах с новым руководством Украины. Без решения этой проблемы выстраивать нормальные отношения будет сложно», — сказал «Известиям» источник в правительственных кругах Венгрии.

В Верховной раде также намерены добиваться отмены языкового закона как через суды, так и посредством внесения в раду альтернативных законопроектов.

Продолжит бороться за права русскоязычных украинцев и Москва.

«Россия поддерживает позицию Венгрии, поскольку и Москва, и Будапешт крайне обеспокоены нынешним положением нацменьшинств на Украине. Венгрия, ко всему прочему, член ЕС, а Брюссель реально может заставить Украину изменить закон. Киев же хочет влезть в европейские структуры, а значит, ему придется отвечать соответствующим требованиям», — отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Владимир Зеленский свое отношение к закону о госязыке уже высказал.

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Размовляй и властвуй: Венгрия потребует от Зеленского защитить языки