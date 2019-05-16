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На Украине закон о госязыке вступит в силу через два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни опубликовали в четверг, 16 мая, в официальной газете Верховной рады «Голос Украины». Он вступит в силу через два месяца, но некоторые пункты начнут действовать через несколько лет, передает «РИА Новости».

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15 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», напоминает сайт kp.ru.

Украинский парламент принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, само решение не отвечает конституции, а при рассмотрении была нарушена процедура принятия закона, уточняет телеканал «360». Однако рада отказалась его отменять.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС, а «это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».

Депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко считает, что принятый закон может привести к очередной волне протестов со стороны русскоязычной части населения.

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