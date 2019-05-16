На Украине закон о госязыке вступит в силу через два месяца

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни опубликовали в четверг, 16 мая, в официальной газете Верховной рады «Голос Украины». Он вступит в силу через два месяца, но некоторые пункты начнут действовать через несколько лет, передает «РИА Новости».

15 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», напоминает сайт kp.ru.

Украинский парламент принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, само решение не отвечает конституции, а при рассмотрении была нарушена процедура принятия закона, уточняет телеканал «360». Однако рада отказалась его отменять.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС, а «это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».

Депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко считает, что принятый закон может привести к очередной волне протестов со стороны русскоязычной части населения.