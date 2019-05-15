В Госдуме оценили последствия принятого на Украине закона о языке

Принятый на Украине закон об украинском языке может привести к очередной волне протестов со стороны русскоязычной части населения, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.

Ранее в среду, 15 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Законопроект был принят Верховной радой на пленарном заседании 25 апреля.

На Украине русскоязычное население составляет не менее 50%, убежден депутат Козенко. Официальные данные переписи 2001 года, которые показали цифру 29,6%, он называет заниженными.

Принятый закон повышает градус недовольства населения и усиливает раскол в украинском обществе, полагает парламентарий.

Он отметил, что закон затронет все сферы жизни, что впоследствии грозит обернуться массовым спадом образовательного уровня, ухудшением здоровья и жизни людей.

В качестве примера он привел хирургов, которым придется оперировать с использованием украинской терминологии, которой они могут не владеть.

Козенко призвал русскоязычных депутатов Верховной рады подать иск в Конституционный суд и призвать международное сообщество к решению этой проблемы.

Закон о языке подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Предполагается, что следить за его исполнением будут так называемые языковые инспекторы, которые смогут, в частности, присутствовать на заседаниях в госорганах и назначать размеры штрафов за нарушения.

В свою очередь, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать вводимые языковые изменения после вступления в должность.