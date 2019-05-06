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Климкин заявил об отставке после вступления Зеленского в должность президента

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Фото: Global Look Press/Olena Khudiakova/ZUMAPRESS
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Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность избранного президента страны Владимира Зеленского.

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«Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. В политической культуре можно будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», — сказал он в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала «Прямой».

Новый президент Украины, по законам страны, может повлиять только на назначения министров иностранных дел и обороны. Предполагается, что правительство во главе с Владимиром Гройсманом продолжит работать до избрания нового состава Верховной рады, которое состоится осенью.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. В результате голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур, а 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%.

3 мая официальная газета «Правительственный курьер» опубликовала результаты выборов. С этого момента ведется отсчет 30 дней, в течение которых новоизбранный президент должен принять присягу. В команде Зеленского уже пообещали провести «интересную» инаугурацию с «фишечками», а его советник рассказал о главном приоритете новоизбранного лидера после вступления в должность.

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