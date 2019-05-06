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Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать курс своего предшественника Петра Порошенко на вступление страны в НАТО и ЕС. Об этом 5 мая сообщил представитель штаба нового главы государства Святослав Юраш.

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По его словам, команда политика на протяжении всей предвыборной кампании говорила, что не собирается отказываться от внешнеполитического курса прежних властей.

«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать. Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был всё время озвучен», — сказал Юраш в эфире NewsOne.

Он отметил, что сейчас Зеленский прорабатывает план по международным вопросам на первые 100 дней президентства и в ближайшее время озвучит главные тезисы.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45. Его инаугурация должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.

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