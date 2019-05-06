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В раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Заявления новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского разительно отличаются от его слов во время предвыборной кампании, отметил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

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По его словам, украинцы шли голосовать за бывшего шоумена в надежде на то, что он сможет установить мир в Донбассе, однако сделанные им заявления после победы вызывают обеспокоенность.

«Мы голосовали за Зеленского, который остановит войну, восстановит мир с соседями, вернется к нормальной экономике. Рассчитывать на то, что Зеленский сегодня с такой риторикой чем-то поможет, — это уже вряд ли, и нам это не нужно», — сказал парламентарий в эфире телеканала «112 Украина» 5 мая.

Рабинович подчеркнул, что люди «голосовали сердцем», потому что устали от политики Петра Порошенко и хотели избавиться о того, что было.

При этом политик отметил, что именно заявления и действия Зеленского определят его эффективность на посту главы государства.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота.

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