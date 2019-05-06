В раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов

Заявления новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского разительно отличаются от его слов во время предвыборной кампании, отметил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, украинцы шли голосовать за бывшего шоумена в надежде на то, что он сможет установить мир в Донбассе, однако сделанные им заявления после победы вызывают обеспокоенность.

«Мы голосовали за Зеленского, который остановит войну, восстановит мир с соседями, вернется к нормальной экономике. Рассчитывать на то, что Зеленский сегодня с такой риторикой чем-то поможет, — это уже вряд ли, и нам это не нужно», — сказал парламентарий в эфире телеканала «112 Украина» 5 мая.

Рабинович подчеркнул, что люди «голосовали сердцем», потому что устали от политики Петра Порошенко и хотели избавиться о того, что было.

При этом политик отметил, что именно заявления и действия Зеленского определят его эффективность на посту главы государства.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота.