В раде назвали вопиющей глупостью заявление Зеленского о России

Заявление новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что у России и Украины нет ничего общего, кроме границы, — вопиющая глупость. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Что касается его заявления конкретно по России — я прошу прощения перед новым президентом, я думаю, это какая-то вопиющая глупость, потому что так говорить человек просто не должен и не может. Есть история, нас очень много объединяет, даже намного больше, чем представляется нашему новому президенту», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

При этом депутат отметил, что Зеленскому нужно время на адаптацию в должности президента и судить о нем можно будет только по последующим действиям и словам.

«Давайте ему дадим чуть-чуть адаптироваться… я думаю, мы очень скоро увидим настоящего Зеленского, 100 дней давайте дадим», — добавил Рабинович.

2 мая Владимир Зеленский написал в Facebook. что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины из общего осталась только госграница. Кроме того, он отказался считать народы двух стран братскими.

Такое заявление вызвало широкий общественный резонанс. Обычные украинцы и политики сочли, что новый президент плохо знает историю.

А в Крыму добавили, что русские и украинцы являются братскими народами, которым нечего делить.