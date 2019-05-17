Глава МИД Украины написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу, 17 мая.

Он отметил, что направит подписанное заявление в Верховную раду после принесения присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Климкин заявил, что будет баллотироваться в парламент.

О своей грядущей отставке Климкин говорил 6 мая.

Новый президент Украины, по законам страны, может повлиять только на назначения министров иностранных дел и обороны. Предполагается, что правительство во главе с Владимиром Гройсманом продолжит работать до избрания нового состава Верховной рады, которое состоится осенью.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. В результате голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур, а 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%.