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Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

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Фото: TASS/ZUMA
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий документ опубликован 19 мая на сайте украинского лидера.

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«Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

17 мая Турчинов сам подал заявление об отставке, в котором указал, что решение принято в связи с прекращением полномочий президента Порошенко.

При этом уже бывший глава СНБО отметил готовность продолжить военную службу в любом воинском подразделении, чтобы и дальше «защищать Украину».

Пост секретаря СНБО он занимал с января 2015 года.

За последнюю неделю в преддверии инаугурации нового президента Владимира Зеленского об уходе с должностей заявил ряд украинских чиновников-сторонников Порошенко. 17 мая подал прошение об отставке глава МИДа Украины Павел Климкин.

Владимир Зеленский вступает в должность президента 20 мая.

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