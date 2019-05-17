Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

Александр Турчинов подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении на увольнение указано, что соответствующее решение связано с прекращением полномочий президента страны Петра Порошенко. Турчинов также выразил готовность пойти на военную службу «в любом воинском подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну».

Ранее в этот же день о планах секретаря СНБО уйти в отставку сообщили украинские СМИ. Турчинов занимал этот пост с января 2015 года.

За последние дни об уходе с должностей заявил ряд украинских политиков из числа сторонников Порошенко. 17 мая о своей отставке объявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Также с постов решили уйти представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая.