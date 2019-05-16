Прокуратура Украины заподозрила депутата рады Лещенко в коррупции

Следователи антикоррупционной прокуратуры Украины 16 мая начали проверку законности средств, на которые депутат рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко купил дорогую квартиру в центре Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно опубликованной в СМИ информации, он получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов...» — говорится в сообщении.

Прокуратура начала уголовное производство для проверки этих сведений. Лещенко вызван на допрос. Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро.

Скандал, связанный с появлением у Лещенко квартиры, разразился в 2016 году. Депутат, ранее работавший журналистом, купил жилье площадью 192 кв. м в клубном доме на улице Франко в Киеве за 7,5 млн гривен (более $280 тыс.). Тогда проверка не нашла в этом нарушений.

Ранее Лещенко заявил, что в случае поражения на выборах Петр Порошенко может сбежать в Испанию, где у него есть недвижимость, или Молдавию, где проживает его «бизнес-партнер, олигарх Владимир Плахотнюк».