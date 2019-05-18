Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ 17 мая опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей».

Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Внештатным советником Порошенко был назначен в 2016 году.

Всего в свой последний рабочий день Порошенко уволил 14 советников, также он освободил от должности пресс-секретаря Святослава Цеголко и представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Ирину Геращенко.

20 мая на Украине состоится инаугурация нового главы государства — Владимира Зеленского.