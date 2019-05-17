Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Пономареву

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву. Об этом сам экс-парламентарий сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая.

«Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и большая честь, и огромной ответственностью», — написал Пономарев.

Депутат утверждает, что будет использовать свой новый статус для роста «благосостояния» Украины: привлечения иностранных инвестиций, создания рабочих мест и «увеличения» госбюджет.

«Уверен, что процветание Украины — это ключ к изменениям в России», — подытожил бывший народный избранник.

Пономарев работал Госдуме в период с декабря 2007-го по июнь 2016 года (V и VI созывы). Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в частности, за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. Летом 2015 года Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Пономарева уголовного дела, он подозревается в пособничестве в растрате средств фонда «Сколково». Как пишет РБК, с августа 2014-го экс-депутат проживал в США.

По решению Верховной рады инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая.