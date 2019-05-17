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Раскрыты подробности инаугурации Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет традиционно и без банкета, рассказал его советник Дмитрий Разумков в пятницу, 17 мая.

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«Будет сначала в раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу», — цитирует политика агентство УНН.

По его словам, затем Зеленский проведет встречу с международными делегациями в Мариинском дворце. После глава государства отправится в свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих обязанностей, добавил Разумков.

Инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. Россию на это мероприятие не пригласили.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.

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