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Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве». Об этом он заявил в пятницу, 17 мая, на встрече с делегацией из Литвы, сообщила в Facebook пресс-секретарь политика Дарья Олифер.

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«Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои Украины были нарисованы в Москве», — сказал бывший глава государства.

В качестве примера он привел Степана Бандеру, про которого известно, что он сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией и возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).

По мнению Кучмы, оценка исторических фигур может меняться со временем. Он добавил, что Украина должна сама решить, кого считать своими героями.

«Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой», — подытожил политик.

В последние годы на Украине проходит политика героизации членов Организации украинских националистов (ОУН) и ее боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (УПА, обе организации запрещены в РФ).

ОУН-УПА во время Второй мировой войны среди прочего устроили так называемую Волынскую резню, во время которой в 1943 году были убиты около 100 тыс. поляков, проживавших на Волыни.

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