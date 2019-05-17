Прокачка нефти по «Дружбе» в сторону Украины остановлена

Оператор белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба» — в пятницу, 17 мая, приостановила транзитные прокачки нефти в направлении Украины, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

В качестве причины в компании назвали отсутствие свободных резервуаров на украинской территории для откачки загрязненной нефти, находящейся в трубопроводе.

В соответствии с новым графиком транзита, прокачку топлива возобновят в ночь на 20 мая.

Отмечается, что транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.

В то же время Мозырский НПЗ в Белоруссии работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Сейчас на нем ремонтируют оборудование, поврежденное загрязненным сырьем.

НПЗ «Нафтан» (Белоруссия) по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут–Полоцк. Трубопровод Унеча–Полоцк заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает.

В настоящий момент некачественная нефть у заполняет две из трех ниток трубопровода. Одна из них идет по северу Белоруссии в сторону Полоцка, две — по югу (в Польшу и на Украину).

В апреле было обнаружено, что по «Дружбе» поступает нефть ненадлежащего качества. Выяснилось, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.