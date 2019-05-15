Новак оценил ущерб из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысит $100 млн. Об этом 15 мая журналистам сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

«По моим оценкам экспертным, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, она может быть меньше $100 млн точно. Но будем считать более конкретно. По факту. Здесь во многом это от коммерческих переговоров зависит», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, Россия будет обсуждать с Белоруссией сумму ущерба, и загрязненная хлором нефть может быть впоследствии продана с дисконтом.

Новак добавил, что общая оценка ущерба от загрязнения в нефтепроводе «Дружба» займет около месяца.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку.