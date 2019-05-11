Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти

Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.

Как сообщил в субботу, 11 мая, концерн «Белнефтехим», второе нефтеперерабатывающее предприятие республики — ОАО «Нафтан» — работает на сниженной загрузке. «Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут — Полоцк, недостаточно для оптимальной загрузки предприятия», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

По данным диспетчерской службы белорусского оператора магистрального нефтепровода «Дружба» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — она также продолжает прокачку нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в направлении Украины.

Персонал лаборатории оператора в соответствии с собственной системой мониторинга отбирает пробы из каждой партии поступающей российской нефти. Результаты анализов мгновенных и интегральных проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск не будет спекулировать на теме грязной нефти из России или увязывать компенсацию, которую планируется получить, с налоговым маневром в РФ. Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба» 4 мая. 6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

На следующий день глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.