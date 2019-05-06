СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти

Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом 6 мая ТАСС сообщил источник, близкий к украинской госкомпании.

«АО «Укртранснафта» готово с 14:00 мск 6 мая к возобновлению перекачки нефти по нефтепроводу Мозырь–Броды второй очереди», — сказал он.

Отмечается, что возобновление прокачки запланировано в объеме 31 тыс. т в сутки.

19 апреля в белорусском концерне «Белнефтехим» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Позже, 25 апреля, Белоруссия и Польша приостановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Отмечалось, что в Германии и Польше не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она приходит в пункт приема поставок.

26 апреля операторы украинского и словацкого участков нефтепровода «Дружба», компании «Укртранснафта» и Transpetrol также приостановили поставки российской нефти.

В ходе пресс-конференции в Пекине 27 апреля президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по ситуации с трубопроводом. Позже была создана комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти.

30 апреля стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Соответствующие материалы переданы в ФСБ.

«Дружба» доставляет нефть из Волго-Уральского нефтегазоносного района в восточноевропейские страны. Северная ветка идет через Белоруссию, Польшу и Германию, южная — через Украину, Словакию, Венгрию, Чехию и Хорватию.