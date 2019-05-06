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«Укртранснафта» согласилась возобновить транзит чистой нефти из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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4 мая стало известно, что качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба». Эксперты отобрали пробы поступившей нефти и подтвердили, что ее качество соответствует стандарту.

На резкое ухудшение качества топлива «Белнефтехим» пожаловалась 19 апреля. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 мая Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Соответствующие материалы были переданы в ФСБ.

Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес России очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

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