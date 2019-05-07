По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, сейчас все они находятся в СИЗО, а материалы дела были переданы в прокуратуру.

«Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений», — сказал министр в ходе заседания правительства 7 мая.

Новак отметил, что уголовное дело было возбуждено по статьям 158, 210 и 215.2. Он добавил, что сложившаяся ситуация не повлияла на объемы добычи и экспорт топлива из Российской Федерации. В ведомстве ожидают, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая.

«Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских», — цитирует министра ТАСС.

На резкое ухудшение качества топлива в Белоруссии пожаловались 19 апреля. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Соответствующие материалы были переданы в ФСБ.

Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.