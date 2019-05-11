Лукашенко исключил связь компенсации за грязную нефти с налоговым маневром

Минск не будет спекулировать на теме грязной нефти из России или увязывать компенсацию, которую планируется получить, с налоговым маневром в РФ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, вопрос суммы и механизма компенсации потерь с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался. Однако российский лидер признавал наличие ущерба, отметил Лукашенко.

«А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого», — цитирует политика в субботу, 11 мая, агентство «БелТА». Произошедшее не имеет отношения к налоговому маневру, добавил Лукашенко. Разобраться с причинами поступления грязной нефти в трубопровод «Дружба» должны россияне, отметил он.

Ранее в субботу стало известно, что Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.