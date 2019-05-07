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Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом во вторник, 7 мая, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает ТАСС.

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Ранее Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела. Среди них генеральный директор «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора компании «Магистраль» Сергей Баландин, гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов.

Как рассказал во вторник министр энергетики России Александр Новак, все они находятся в СИЗО, а материалы дела были переданы в прокуратуру. Он также отметил, что сложившаяся ситуация не повлияла на объемы добычи и экспорт топлива из России. В ведомстве ожидают, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая.

19 апреля в белорусском концерне «Белнефтехим» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Позже, 25 апреля, Белоруссия и Польша приостановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Отмечалось, что в Германии и Польше не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она приходит в пункт приема поставок.

26 апреля операторы украинского и словацкого участков нефтепровода «Дружба», компании «Укртранснафта» и Transpetrol также приостановили поставки российской нефти.

В ходе пресс-конференции в Пекине 27 апреля президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по ситуации с трубопроводом. Позже была создана комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти.

Также Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб. 30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил на встрече с главой государства, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, материалы по данному делу были направлены в управление ФСБ по Самарской области.

«Дружба» доставляет нефть из Волго-Уральского нефтегазоносного района в восточноевропейские страны. Северная ветка идет через Белоруссию, Польшу и Германию, южная — через Украину, Словакию, Венгрию, Чехию и Хорватию.

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