Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом во вторник, 7 мая, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает ТАСС.

Ранее Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела. Среди них генеральный директор «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора компании «Магистраль» Сергей Баландин, гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов.

Как рассказал во вторник министр энергетики России Александр Новак, все они находятся в СИЗО, а материалы дела были переданы в прокуратуру. Он также отметил, что сложившаяся ситуация не повлияла на объемы добычи и экспорт топлива из России. В ведомстве ожидают, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая.

19 апреля в белорусском концерне «Белнефтехим» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Позже, 25 апреля, Белоруссия и Польша приостановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Отмечалось, что в Германии и Польше не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она приходит в пункт приема поставок.

26 апреля операторы украинского и словацкого участков нефтепровода «Дружба», компании «Укртранснафта» и Transpetrol также приостановили поставки российской нефти.

В ходе пресс-конференции в Пекине 27 апреля президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по ситуации с трубопроводом. Позже была создана комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти.

Также Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб. 30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил на встрече с главой государства, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, материалы по данному делу были направлены в управление ФСБ по Самарской области.

«Дружба» доставляет нефть из Волго-Уральского нефтегазоносного района в восточноевропейские страны. Северная ветка идет через Белоруссию, Польшу и Германию, южная — через Украину, Словакию, Венгрию, Чехию и Хорватию.