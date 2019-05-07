Арестованы четверо фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Четверо фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» арестованы на два месяца. Соответсвующее решение 7 мая вынес Самарский районный суд.

Среди арестованных — генеральные директора компаний «Петронефть Актив» и «Нефтеперевалка», передает «Интерфакс» во вторник, 7 мая.

Ранее во вторник министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Все они находятся в СИЗО, а материалы дела были переданы в прокуратуру, уточнил он.

На резкое ухудшение качества топлива в Белоруссии пожаловались 19 апреля. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 мая Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Соответствующие материалы были переданы в ФСБ.

Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб. 30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил на встрече с главой государства, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, материалы по данному инциденту направлены в управление ФСБ по Самарской области.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.