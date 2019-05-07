«Дружбу» скрепят штрафами: санкции за грязную нефть хотят ужесточить

Минэнерго намерено ужесточить ответственность за нарушение требований техрегламента качества нефти с 300 тыс. рублей до 2% от оборота предприятий. Отдельно предложено поручить Ростехнадзору и Росстандарту провести комплексную проверку пунктов учета нефти после инцидента с загрязнением сырья в трубопроводе «Дружба», произошедшего в апреле. С такими идеями глава Минэнерго Александр Новак выступил на заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals — нефть поступала с превышением допустимого содержания хлорорганических соединений. Через два дня Минск приостановил экспорт российской нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии, а 30 апреля полностью прекратил поставки нефти из России. В «Белнефтехиме» утверждают, что на полное восстановление трубы от попадания в нее загрязненной нефти уйдет несколько месяцев. По итогам проверки определен источник загрязнения нефти — это узел учета «Лопатино» в Самарской области.

— Нужно всё довести до конца, потому что это плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие к тому, как работает эта система, — заявил премьер на заседании правительства. — Надо отладить всё так, чтобы с точки зрения технологического контроля всё было безукоризненно, сделать выводы — и персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает.

В Генеральную прокуратуру уже переданы соответствующие материалы, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ и СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО.

— Материалы эти должны послужить основанием для привлечения (там есть и этот эпизод, абсолютно очевидно) к ответственности тех, кто совершил эти действия. Просил бы все материалы передать для принятия решений в правоохранительные органы, чтобы были сделаны выводы и персонального порядка по ответственным лицам за инцидент, — подчеркнул председатель правительства.

Ситуация с поставками некондиционной нефти будет нормализована в первой половине мая путем очистки по одной нитке на каждом из основных экспортных направлений. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Минэнерго, в случае одобрения кабинетом министров, в ближайшее время может внести в нормативно-правовую базу изменения, ужесточающие контроль за качеством российской нефти, отправляемой на экспорт.

— 4 мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, в Республику Беларусь, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета «Броды» для поставок европейским потребителям, — сообщил Александр Новак. — В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши. Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, ожидаем ее поступления в порт утром 8 мая.

Ранее Москва уже публично заявила, что Россия не планирует компенсировать Белоруссии недополученные доходы из-за проведения налогового маневра в нефтяной отрасли даже после инцидента с трубопроводом «Дружба». Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил России потерей единственного союзника на западном направлении из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр. В 2019 году Минск планировал получить от Москвы около $310 млн.

С 1 января стартовал финальный этап налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. В результате маневра стоимость нефти на российском рынке возрастет до мирового уровня, а это значит, что она увеличится и для Белоруссии. По информации российского правительства, это позволит в течение шести лет дополнительно принести в бюджет 1,3–1,6 трлн рублей.