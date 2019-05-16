Ростехнадзор проверит семь юрлиц в связи с грязной нефтью в «Дружбе»

Специалисты Ростехнадзора проверят семь юридических лиц в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом рассказал официальный представитель ведомства Андрей Виль.

«Проверка пройдет в установленные сроки — до 30 дней», — уточнил он в беседе с ТАСС в четверг, 16 мая. В отношении каких именно юридических лиц проводится проверка, он не уточнил.

В конце апреля министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева создал комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в нефтепроводе «Дружба».

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба» 4 мая. 6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба».

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

Четверо подозреваемых обжаловали арест, еще два фигуранта находятся в розыске.