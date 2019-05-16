Прямой эфир

Ростехнадзор проверит семь юрлиц в связи с грязной нефтью в «Дружбе»

0
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Ростехнадзора проверят семь юридических лиц в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом рассказал официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Опознанный объект: новый дископлан проследит за трубопроводами
Новый аппарат легко помещается в багажник седана, способен сохранять устойчивое положение в воздухе и поднимать грузы до 3 кг

«Проверка пройдет в установленные сроки — до 30 дней», — уточнил он в беседе с ТАСС в четверг, 16 мая. В отношении каких именно юридических лиц проводится проверка, он не уточнил.

В конце апреля министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева создал комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в нефтепроводе «Дружба».

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. Тогда же стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Качественная российская нефть поступила на станцию «Мозырь» по трубопроводу «Дружба» 4 мая. 6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба».

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

Четверо подозреваемых обжаловали арест, еще два фигуранта находятся в розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фигуранту дела о загрязнении нефти не удалось обжаловать арест
Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017