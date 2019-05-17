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В штабе Зеленского назвали причину распада коалиции в раде

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Заявления о распаде коалиции в Верховной раде направлены на то, чтобы продлить работу парламента, заявили в пресс-службе избранного президента Владимира Зеленского в пятницу, 17 мая.

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Как констатировали представители Зеленского, фактически коалиции не существует уже три года — с тех пор как из нее вышли фракции «Батькивщины», «Самопомощи» и Радикальной партии Олега Ляшко.

«Поэтому нынешняя игра в парламенте — очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее», — сказали в пресс-службе.

Также там отметили, что Украина нуждается в «глубинных реформах», а для их реализации нужен дееспособный парламент.

Ранее в пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из парламентской коалиции. Этот шаг спровоцировал распад коалиции и блокировал возможность роспуска Верховной рады. Теперь у парламента есть 30 дней на формирование новой, однако по закону распустить депутатов возможно не более чем за полгода до плановых выборов 27 ноября — то есть до 27 мая.

17 мая советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1» анонсировал роспуск Верховной рады. Он пояснил, что поводы для роспуска парламента у президента найдутся.

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